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İzmir'deki pompalı tüfekli düğün konvoyu karşılamasına soruşturma

Görüntülerden ateş ettiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi

29 Mart 2022 19:57

İzmir'de, düğün konvoyunun pompalı tüfeklerle havaya ateş edilip karşılanmasına üzerine jandarma soruşturma başlattı. Görüntülerden ateş ettiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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