İzmir'de yasak öncesi son seferler yapıldı

28 Mart 2020 12:46
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, uygulama öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı.
Türkiye'de Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüslerle yolculuk, Valilik onayına bağlandı.
Bugün saat 17.00'da başlayacak uygulamayla bulundukları şehirden başka şehre gitmek isteyen vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak izin belgesi alacak. Uygulamaya öncesi sefer sayılarının, salgın nedeniyle yüzde 80 oranında düştüğü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı.
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