Yeni tip Koronavirüs günlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Biz Varız” kampanyasına DİSK Genel İş’in 1 ve 3 nolu şubelerine bağlı çalışan Büyükşehir Belediyesi personelleri, iki bin iki yüz adet gıda paketiyle katıldı. Sendikalı belediye personeli maaşlarından arttırarak aldıkları gıda paketlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezine “Umut Bizde Hayat Bizde Kent Yaşar Elimizde” sloganlarıyla getirdi.

Bu dayanışma akıllarda kalacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı yürüttükleri mücadeleye destek veren sendikalı belediye personeline teşekkür ederek, “Sizlerin emeklerinize sağlık. Her birinizi tek tek alnınızdan öpüyorum. İzmir adına size minnettarız. Bugünlerden geriye doğru baktığımızda aklımızda kalacak olan tek şey bu dayanışmamız olacak. İzmirli bunu asla unutmaz. Sizlerin hem emeğinizle hem maaşlarınızdan arta kalanla verdiğiniz katkı her türlü takdirin üstünde. Bu kolay bir organizasyon değil. Gıda paketlerinin içinde bir aileye bir iki ay yetecek kadar malzeme var. İyi ki varsınız. İyi ki DİSK var ve iyi ki beraberiz" diye konuştu.

Türkiye’ye örnek dayanışma

DİSK Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, de “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu organizasyona DİSK ailesi olarak katkı koyan tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Türkiye’ye örnek oldunuz, olmaya devam ediyorsunuz. Tüm Türkiye İzmir’i ve DİSK ailesini izlemeye devam etsin” dedi.

Kaynak: Anka