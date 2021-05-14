İzmir'de pandemide işsiz kalan müzisyen: Hiçbir gelirimiz yok, kızıma bayramlık alamadım

İzmir'de pandemiden dolayı eğlence sektörünün durması nedeniyle işsiz kaldıklarını söyleyen müzisyenler, geçimlerini sağlamak için sokaklarda enstrümanlarını çalıp şarkı söyledi. Müzisyen Rüstem Fitil, işsizlik maaşı alamadıklarını belirterek, "Hiçbir gelirimiz yok, kızıma bayramlık alamadım" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde sokakları gezerek mesleklerini icra eden müzisyenlere, bayramı evlerinde geçiren İzmir sakinleri destek oldu.

Fitil, evlerinin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaları gerektiğini söyledi. Fitil, ''Hırsızlık, dilencilik yapmıyoruz. Helalinden para kazanmanın peşindeyiz. İnsanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Biz, kimseden bir şey istemiyoruz. Onlar, zaten gönlünden koptuğu kadarıyla destek oluyor." diye konuştu.

''Hiçbir gelirimiz yok''

3 bin lira fatura borcu olan müzisyen arkadaşının kendisine ''İntihar edeceğim'' dediğini anlatan Fitil şu ifadeleri kullandı:

''Ben de düşünmedim değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu daha ne kadar böyle devam edecek. Benim bir tane kızım var. Ben, kızıma bayramlık alamadım. Baba olan herkes anlar bu durumu. Mekânlarda çalışıyorduk, kapanınca sokaklara mecbur kaldık. Kimse bizi işe almadı. Sigortamız da yok, işsizlik maaşı alamıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok"

''Bir şekilde geçiniyoruz''

Bir diğer müzisyen Onur Şafak ise, "Devletin bin lira destek paketinden 5 ay faydalandık. Ev kiramızı ve faturalarımızı ödedik. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir'den erzak aldık. Bayram parası verdiler. Bir şekilde geçiniyoruz. Çoluk çocuğumuza harçlık oldu" diye konuştu.



İzmir'de pandemi nedeniyle işsiz kalıp geçim sıkıntısı yaşayan müzisyen Erdem Topuz (30) ve Mehmet Mert El (29) yaşamına son vermişti.