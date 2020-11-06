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İzmir'de kontrollü yıkım; NTV muhabiri anons yaparken bina bir anda böyle çöktü

Apartmanın yıkımı sırasında NTV muhabiri Özden Erkuş anons yaparken bina bir anda çöktü

06 Kasım 2020 13:41

İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 114 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında ilginç bir an yaşandı. Bayraklı ilçesindeki bir apartmanın yıkımı sırasında NTV muhabiri Özden Erkuş anons yaparken bina bir anda çöktü.

İzmir’de meydana gelen depremde ağır hasar gören ve acilen yıkılması gereken binaların yıkımı sürerken NTV Muhabiri Özden Ekuş’un Bayraklı’da bulunan Cambazoğlu Apartmanı’nın kontrollü bir şekilde yıkımı sırasında anons yaparken bina çöktü. Binanın yıkılması sırasında ortalığı bir anda toz bulutu kapladı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Bayraklı’da onlarca ev yıkıldı ya da ağır hasar aldı. 

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