İzmir'de İyi Parti standına saldırı; 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'de İyi Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa, kimliği belirsiz iki kişi tarafından küfürlü ve fiziki saldırıda bulunuldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Korku iklimi yaratarak bundan medet umacaklarını zannediyorlar. Ama başarılı olamayacaklar" dedi.

Olay, bu akşam üstü saat 16.30 sıralarında Buca Şirinyer'de meydana geldi. İyi Parti Buca İlçe Teşkilatı'nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa birkaç dakika aralıklarla iki kişi tarafından küfürlü ve fiziki saldırıda bulunuldu. İddiaya göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e küfür edip, bir kadın partilinin kolunu büküp standı tekmeleyen kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu şüpheliden birkaç dakika önce de benzer şekilde gelip standın önündekilere küfür eden kimliği belirsiz kişi ise kaçtı.

Saldırıya ilişkin cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ''Bugün, Buca İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkıyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Daha sonra, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kırkpınar, şunları söyledi:

"Korku iklimi yaratarak bundan medet umacaklarını zannediyorlar ama başarılı olamayacaklar"

"Akşam üzeri önce bir kişi standımıza geliyor, genel başkanımız sayın Meral Akşener'e ağza alınmayacak küfürler ediyor. O kaçıp gidiyor. Birkaç dakika sonra ise başka biri gelip aynı şekilde küfür ederek standı tekmeliyor. Hatta oradaki kadın üyemizin kolunu büküyor. Sonra sivil ekipler müdahale ederek bu kişiyi gözaltına alıyor. İlk vuran kaçtı, sadece ikinci kişi gözaltında. Bence bunlara sebep olanlar utanmalı. Bu ülkede 100 yıllık bir cumhuriyet var. Cumhuriyet ve demokrasi vazgeçilmezimiz diyoruz. Biz bunu söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ama onlar korku iklimi yaratarak bundan medet umacaklarını zannediyorlar. Ama başarılı olamayacaklar."

Kaynak: ANKA