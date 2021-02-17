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İzmir'de fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi

17 Şubat 2021 09:21

İzmir genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 75. Yıl ve Osmangazi Mahallelerinde devrilen ağaçlara Bayraklı Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Akşam saatlerinde İzmir genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 75. Yıl ve Osmangazi Mahallelerinde devrilen ağaçlara anında müdahale ederek, olası bir tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, acilen olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Sandal, “Tek tesellimiz yaralanan vatandaşımızın olmaması. Tüm ekiplerimizle sahada fırtınaya karşı mücadele ediyoruz” dedi.

Bayraklı’da 50 noktada fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden sonra başlayan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, ilk olarak 75. Yıl Mahallesi’ndeki Teras Kafe önünde, yolun kapanmasına neden olan ağaca müdahale etti. Dağ yolu üzerindeki ağaç şiddetli fırtına nedeniyle yola devrildi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine gelerek ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı’ndaki parkın içine devrilen ağaçlar kaldırılırken ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası Başkan Sandal da parka gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Başkan Sandal, “Tek temennimiz kimseye zarar gelmemesi. Bu süreci kazasız atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimizle şiddetli fırtınaya karşı sahada hizmete devam edeceğiz” dedi.

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