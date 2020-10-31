İzmir'de yıkılan binalar havadan görüntülendi

İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Depremde yıkılan 28 daireli Emrah Apartmanı ve Rıza Bey apartmanı sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan görüntülendi.

Dün saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 17 binanın yıkılmasına sebep oldu. Depremde şu ana kadar 24 vatandaş hayatını kaybederken 700'ün üzerinde vatandaş yaralandı.

Enkaza dönen 17 binandan 8'inde arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken 9 binada çalışmalar devam ediyor.

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