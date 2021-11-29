İzmir'de deniz taştı, yollar göle döndü

İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz suları tramvay hattını doldurdu. TRAM-İzmir yaptığı açıklamada, Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey arasında tramvay seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Öte yandan İzmir’deki tüm deniz seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süre askıya alındı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı.