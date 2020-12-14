İzmir'de deniz taştı, su altında kalan sokaklar havadan görüntülendi

14 Aralık 2020 11:31
İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı.
Denizin taşması sonucu yaşanan selde dereden geçmeye çalışan bir aracın sele kapılması sonucu araç içindeki 2 kişi kayboldu.
Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.
Su altında kalan Mavişehir, havadan görüntülendi. Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.
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