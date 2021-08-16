İzmir'de aile sağlığı merkezi çalışanları bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

İzmir'de de aile sağlığı merkezi çalışanları 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Sağlıkçılar, gelir kaybına neden olup, iş güvencelerini tehlikeye soktuğunu belirttiği yönetmeliğin geri çekilmemesi halinde 27 Ağustos Cuma günü tekrar iş bırakacaklarını, 28 Ağustos'ta ise Ankara'da "Beyaz önlük" mitingi yapacaklarını açıkladı.

Konak eski Sümerbank önünde İzmir Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde düzenlenen iş bırakma eylemine AHESEN, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da destek verdi.

Tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi kararı alan sağlıkçılar, İzmir'de "Ceza sözleşmesini reddediyoruz", "Maaşıma el koyabilirsin ama ruhuma asla", "Bu sözleşme hak gaspıdır" yazılı dövizlerle hükümete tepki gösterdi.



İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışma huzurunun da ortadan kalktığını öne sürerek, "Pandemide çok sıkıntı dönemler yaşadık, kaybettiklerimiz oldu. Halk alkışlarla bizi destekledi ama yönetim sıkıntıları görmezden geldi. Son yönetmelikle de sahipsiz olduğumuzu yeniden gördük" dedi.



Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, söz konusu yönetmeliğin geri çekilmemesi halinde 27 Ağustos Cuma günü tekrar iş bırakma eylemi yapacaklarını, 28 Ağustos Cumartesi günü ise Ankara'da "Beyaz Önlük" mitingi yapacaklarını açıkladı.

"Bu bir ceza yönetmeliğidir"

Funda Müftüoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında yeni yönetmelikle aile hekimliği uygulamasında “karanlık bir süreç başladığı” ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"'Ben yaptım, oldu' mantığı ile sahanın gerçekliklerinden uzak ve kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmeliğin adı her ne kadar, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ olsa da aslında bu ceza yönetmeliğidir. Bu yönetmelikle yalnızca göstermiş olduğumuz özveri ve harcadığımız emeğin karşılığı olarak aldığımız maaşımızın düşürülmesi planlanmamış, özlük haklarımız ve iş güvencemiz de hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına girmiştir. Sayın Bakanımız her duyuruyu twitter üzerinden halkla paylaşabiliyorken çıkartılan yönetmeliğe göre, bir aile hekiminin 'Gidin Aşı olun' şeklinde basına ve sosyal medyaya demeç vermesi bile 50 ceza puanı alması ile sonuçlanacaktır. Aynı aile hekimi ikinci kez benzer bir konuda demeç vermesi durumunda, iki katı puanla yani 100 ceza puanı ile cezalandırılacak ve sözleşmesinin feshedilmesi ile karşı karşıya kalacaktır.

"Olası aksaklıkta doğrudan sağlık çalışanına yaptırım hedeflenmiş"

Aile sağlığı merkezlerinde hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu yönetmelikle yapılması gereken izlemlere dair, insan/hasta faktörü göz önünde bulundurulmamış, vatandaşa izlemlere gitmesi hususunda hiçbir sorumluluk yüklenmemiş ve olası aksaklıkta doğrudan sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanması hedeflenmiş, kişi başı 300 ile 1400 TL arasında bir kesinti bordrolarımıza yansıtılmıştır.

"Hakkınız ödenmez derken kastedilen gerçekten ödenmeyeceğiymiş"

Sağlık hizmetlerine yaptıkları katkı açıkça gözler önünde olmasına rağmen, aile sağlığı merkezi çalışanlarına reva görülen mevcut ücret politikası göstermiştir ki ‘Hakkınız ödenmez’ söylemi ile kastedilen, ‘Gerçekten hakkımızın ödenmeyeceği’ ve var olan haklarımızın da elimizden alınacağıdır. Bu şartlarda; sağlık emekçilerini insan onuruna yaraşır bir ücretten yoksun bırakan, yoksulluk sınırının altında ve hatta açlık sınırında yaşamaya zorlayan bu yönetmeliği kabul etmeyeceğimizi, cezai uygulamaları değil, çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğimizi, kamuoyuna duyuruyoruz." (ANKA)