T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'de bir erkek, aracını dükkânının önüne çekmek isteyen kadına saldırdı!

29 Temmuz 2020 18:11

İzmir'in Balçova ilçesinde, Zeliha Ç. otomobilini dükkanının önüne bırakmak istediği K.Ö. tarafından saldırıya uğradı. K.Ö.'nün sertçe ittirmesi sonrasında yere düşen Zeliha Ç., karakola gidip şikâyetçi oldu.

Olay, Ata Caddesi üzerindeki bir şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmanın yazıhanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yazıhanenin önüne park etmek isteyen Zeliha Ç., orada duran sandalyeyi kaldırdı. Bu sırada, yazıhane görevlisi K.Ö., Zeliha Ç.'ye oraya park edemeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö., kadını sertçe itti. Dengesini kaybeden Zeliha Ç., yere düştü. Kafasını hafif şekilde yere vuran Zeliha Ç., bu sırada çevredekilere, Polis çağırın diye bağırdı.

Bir süre sonra, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darp raporu alan Zeliha Ç., K.Ö. hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan, K.Ö.'nün olay yerine gelen polislere, 'İlk başta o beni ittirdi' diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

izmirbalçovaşiddeterkek şiddetiyere ittierkekkadıntartışma

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Eylül 2020

Acun Ilıcalı'dan hayranına ev ziyareti

Mithat Sancar: HDP ile Demirtaş arasında ayrılık veya fesat yaratmaya yönelik girişimler beyhudedir

İnşaat işçileri 'podyuma' çıktı; "Kameraman arkadaş müthiş"

ABD’de devriye gezen polis aracına silahlı saldırı

Ankara'daki kum fırtınasını anlattı: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde "porno beğenme" tartışması...

Sağlık Bakanı Koca'dan Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen videoya ilişkin...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'tehdit' açıklaması...

Olay TV’nin sahibi Çağlar, Fatih Altaylı'nın köşesindeki ifadeyi yalanladı: “Gazetecileri...

SPK'nın borsadan altı ay men ettiği kullanıcı Twitter'dan paylaşımlarla 'bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24