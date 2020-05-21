T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

21 Mayıs 2020 13:27

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 65 yaş üstü vatandaşlar ve çay hasadı için Karadeniz’in çeşitli illerine giden yolcular yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi. Bugün saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çay hasadı için seyahat edebilen vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

72 yaşındaki babası Mustafa Öztürk’ü Trabzon’a gönderen Celal Öztürk, “İzin belgesini aldık, Trabzon’a çay toplamaya gidiyor. 72 yaşında babam. Bunalmıştı burada, misafirliğe gelmişti. Şimdi hem çaya gidiyor hem de buradan kurtuluyor. İzni e-Devlet üzerinden kolay aldık” dedi.
Rize’ye giden 71 yaşındaki Miyase Uluşahin ise, “Rize’ye gidiyorum. İzin belgesini aldık. Ben 2 aylığına gelmiştim, kala kala 5’inci aya girdik. 5 aydır buradayım. 71 yaşındayım. Daha gelmem İstanbul’a, ne geleceğim” diye konuştu.
Karadeniz’e sefer düzenleyen firma yetkilisi Eray Eray, “Çay hasadı için ilgili genelge gereği seyahat izni olan yolcularımızı memleketlerine ulaştırmak üzere seferleri organize ettik. Dün başlamış olan izin süreciyle birlikte dün 40 seferimiz mevcuttu, bugün yine 41 seferimizle yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

otogarizin belgesi65 yaş üstüizinkod

Diğer Videolar

Güvenlik görevlisini 'kendisini polise ihbar ettiği' gerekçesiyle darp etti

Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

Sahilleri atıkla dolan Antalya'da bir köpeğin denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttığı anlar...

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kuşadası plajlarında insan seli

ABD’de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' havai fişek gösterileriyle kutlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!...

Sony, 60 yıllık ismini değiştirme kararı aldı...

2017'den bu yana kamudan ihraç edilen 12 bin 200 KHK'lı...

ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı; sigara ve alkole vergi zammı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24