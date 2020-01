İzdivaç programını trolleyen Korcan, imaj değiştirerek 9 farklı programa daha katılmış!

“Kim bu Korcan?” başlığıyla sosyal medyada gündeme gelen Korcan Cinemre’nin bir yarışma müdavimi olduğu, daha önce de birçok yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Yarışmaları ‘trol’lemesiyle gündeme gelen Korcan Cinemre, neredeyse her yarışmaya farklı saç ve sakal şekliyle katılmış. Adeta binbir surat edasıyla kılıktan kılığa giren, sürekli imaj değiştiren Cinemre, şimdiye kadar Çarkıfelek, Vay Arkadaş, Açıl Susam Açıl, En Zayıf Halka, Kelime Çengeli, Piramit, Süper Bulmaca, Aşka Gel ve Kelime Oyunu gibi yarışmalara katılmış. Cinemre, kendisini Game of the Thrones dizisindeki, yüzü sürekli değişen Jagen H’ghar karakterine benzetiyor. Yarışma programlarına farklı görüntüyle gitmesini tamamen ‘yenilenmek’ olarak değerlendiren Cinemre, “O gün çıktığım programlardan sonra o adamı öldürüyorum. Bu yüzden imaj değiştiriyorum. Çünkü zaman, program, format değişiyor. Televizyonda aynı tipte adamı izlemek istemiyorum. Ben yarışmalarda eğleniyorum. Hatta ciddi yarışma programlarında daha çok eğlendim. Daha önce yarışmalara gitmeden önce kafamda kurgu yapıyordum. Ama artık doğaçlama davranıyorum” ifadesini kullandı.