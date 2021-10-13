İyi Partili Yokuş: 3 milyon çiftçiye 200 lira vergi muafiyetinin adına destek diyecekler

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 3 milyon çiftçinin 600 milyon liralık borcuna vergi muafiyeti getirildiğini belirterek, "Buna göre her çiftçimizden 200 lira alınmamış olacak. Bunun adına da ‘biz çiftçiye destek veriyoruz' diyecekler" dedi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Genel Kurulu’nda başlandı. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, teklifi değerlendirdi.

Yokuş, teklif ile 3 milyon çiftçinin 600 milyon liralık borcuna vergi muafiyeti getirildiğini belirtti. Yokuş, “Buna göre her çiftçimizden 200 lira alınmamış olacak. Bunun adına da biz çiftçiye destek veriyoruz’ diyecekler” dedi.

"Her çiftçimizden 200 lira alınmamış olacak"

Yokuş, şunları söyledi:

"Bu taslağa göre 3 milyon çiftçimizin 600 milyon liralık borçları ya da vergileri alınmayacak. Buna göre her çiftçimizden 200 lira alınmamış olacak. Bunun adına da ‘Biz çiftçiye destek veriyoruz’ diyecekler. 250 milyar lira borcu olan çiftçilerin kişi başına 200 lira sadaka gibi bir düzenleme yapıp, ‘Çiftçileri koruyoruz, çiftçilerin hakkını veriyoruz demek’ abesle iştigal bir konu.”

"Bu ayıp iktidara, Türkiye’yi yönetenlere yeter"

Kanun Teklifi’nin içerisinde 850 bin esnafa da 275 liralık bir vergi indirimi olduğunu söyleyen Yokuş, şöyle konuştu:

“3 milyon çiftçi ile 850 bin esnafımıza adeta sadaka veriyorlar. Hepimiz biliyoruz ki pandemiyle birlikte hem çiftçilerimiz hem esnafımız borç batağında. Çiftçimize, esnafımıza sadaka gibi bir uygulamayı öngören iktidar; Cengiz Holding’in de içinde olduğu 8-9 tane büyük şirketin vergi kaçırmaları nedeniyle, 3 milyar 100 milyon liralık vergi cezasından ne acıdır ki Maliye Bakanlığı vazgeçiyor. Uzlaşmaya gidiyor. Sadece 70 milyon lira kabul edebiliyor. Yani 3 milyar TL’yi silebiliyor. Bu ayıp iktidara, Türkiye’yi yönetenlere yeter.”

(ANKA)