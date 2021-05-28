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İyi Partili Özkan, İBB Meclisi'nde anlattı: AKP döneminde belediye, 1 milyon 892 bin dolarlık araziyi, 13 milyon 396 bin dolara satın aldı

"Bu dolandırıcılık Sülün Osman’a rahmet okutur"

28 Mayıs 2021 10:38

İBB'nin Mayıs Ayı Meclisi 3. Oturumu'nda yapılan grup konuşmalarında söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili  İbrahim Özkan, 2016 yılında İBB tarafından bir vatandaştan alınan hiçbir fonksiyonu bulunmayan 22 bin 251 metrekarelik araziye 13 milyon 396 bin lira ödendiğini söyledi. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılık olduğunu belirten Özkan, alanın askeri bölgenin içerisinde olduğunu hiçbir fonksiyonu olmayan arazinin alımında akçeli işlerin döndüğünü ifade etti.

"Yerin bugünkü güncel değeri 1 milyon 892 bin dolar, yani belediyeyi yaklaşık 12 milyon dolar dolandırmışsınız kardeşim. Bu durum yemin ediyorum Sülün Osman’ın aklına gelmez. Bu dolandırıcılık Sülün Osman’a rahmet okutur" diyen Özkan, "Askeriyenin içerisinde bir alan, fonksiyonu yok, ulaşımı da sadece kışlanın içerisinden. 'Hayvancılık yapacağız, inekleri otlatacağız' diyecekseniz. Belediyenin zaten kendine ait meraları var. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" diye konuştu. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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