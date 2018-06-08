İyi Parti'li Lütfü Türkkan: Yaptığımız hiçbir ankette yüzde 16.8'in altına düşmedik

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Türkkan, İyi Parti'nin tahminlerden fazla oy alabileceğini belirterek, "Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi" dedi. Eski MHP milletvekili şöyle devam etti: "Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İyi Parti çıktı. İyi Parti'yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16.8'in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İyi Parti'yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal'ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir."