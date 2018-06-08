T24 LogoT24 Logo
Haberler

İyi Parti'li Lütfü Türkkan: Yaptığımız hiçbir ankette yüzde 16.8'in altına düşmedik

08 Haziran 2018 16:50

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Türkkan, İyi Parti'nin tahminlerden fazla oy alabileceğini belirterek, "Üçüncü çıkış yolu arıyordu herkes. Ana muhalefet partisine de çok güvenemedi. Güvenmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 3-4 defa üst üste girdiği seçimde başarı sağlayabilirdi" dedi. Eski MHP milletvekili şöyle devam etti: "Üçüncü bir yol olarak milletin ihtiyaçlarına İyi Parti çıktı. İyi Parti'yi millet mutlaka bir yere konumlandıracak. Bizim yaptığımız hiçbir ankette şu anda yüzde 16.8'in altına düşen anketimiz hiç yok. Üstlerini de gördük. Alttan gelen dip dalgasının İyi Parti'yi nereye sürükleyeceğine dair çok öngörülemez bir tahminimiz var. Ben bunu 83 yılında Özal'ın Anavatan Partisi ve 2002 yılındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'sine de benzetiyorum. Gelecek dip dalgası herkesi iki seksen yere uzatabilir."

ETİKETLER

iyi partiseçimlütfü türkan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2020

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24