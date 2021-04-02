İYİ Partili Erhan Usta: AKP'nin en iyi yaptığı şey hata yapmak

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hükümetin ekonomi politikaları ve gece yarısı kararnamelerini eleştirdi. Usta, "AKP'nin en iyi yaptığı şey hata yapmak ekonomide de salgında da böyle" diyerek hükümetin politikalarını eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerli ve yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrası edindiği izlenimleri aktaran Usta "Yeni Merkez Bankası Başkanı yerli ve yabancı yatırımcılarla güveni oluşturmak adına toplantılar yaptı. Temelde söylediği husus şu: Biz sıkı para politikalarının devam edeceğiz, enflasyon üzerinden faiz vermeyi sürdüreceğiz"

Eski Merkez Bankası Naci Ağbal'ın görevden alınmasına tepki gösteren Usta, "Madem yüksek faiz politikaları devam edecekti neden Naci Ağbal görevden alındı?" diye konuştu.

"Bu kararın yüksek bir maliyeti olmuştur"

"Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın beklenmedik bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasının ekonomi üzerinde yüksek bir maliyeti olmuştur" diyen Usta Şöyle konuştu:

"Bu ani ve beklenmedik değişimin ekonomi üzerinde bir takım etkisi oldu. TL yüzde 15 değer kaybetti. Yüzde 19 faiz Türkiye için biraz yüksek bir faiz gibi dururken artık yetersiz hale geldi. TL'deki bu değer kaybının önümüzdeki aylarda enflasyona en az 2-3 puan etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu kararın çok yüksek bir maliyeti olmuştur."

Kararın başka maliyetleri de olduğunu belirten Usta, "Piyasalarda bugün kamunun borcu 275 milyar dolar artmıştır. İleriki dönemlerde firmalar büyük sıkıntılara girecek" dedi.

"Yurt dışı finansmana bağlılık AKP döneminde arttı"

Türkiye'nin yabancı para gelmeden büyüyemeyen bir ülke olduğunu dile getiren Usta şöyle konuştu:

"Dışarıdan para gelmediği sürece büyüyemeyen bir ülkeyiz. Maalesef 18-19 yıllık AKP iktidarı ülkenin bu kaderini değiştiremedi. Hatta Türkiye'nin AKP hükümetleri döneminde yurt dışı finansmana olan bağlılığı arttı. Büyümesi yabancı finansmana bağlı olan bir ülkede ne kadar faiz verirseniz verin, güveni sağlamadan hiç bir şekilde sorunları çözemezsiniz."

"AKP'nin en iyi yaptığı şey hata yapmak"

Erhan Usta, Mart ayındaki AKP kongrelerine de değindi. Son günlerdeki yüksek vaka artışlarını AKP'nin kongrelerine bağlayan Usta "AKP'nin Mart ayındaki lebabeb kongrelerini gördük. Tabi bugün Türkiye'de salgın aldı başını gitti. Vaka 40 bin üzerinde ölümlerse 170'i aştı. Salgının bu kadar artmasından dolayı tedbirler alındı. Belki de ileriki dönemlerde daha da arttırılacak bu da tabi ki ekonomi üstünde olumsuz etki yaratacak. AKP'nin en iyi yaptığı şey hata yapmak ekonomide de salgında da böyle."

"Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması kabul edilemez"

31 Mart'ta kaldırılan kısa çalışma ödeneğine değinen ve daha önce kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatan Usta konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabi hiç bir şekilde hiç kimseyi dinlemedikleri için burada da sözümüze kulak asmadılar ve 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneğini kaldırdılar. Kısa çalışma ödeneğinden daha çok küçük işletmeler faydalanıyor. Ekonomideki bütün sıkıntılar artarak devam ederken, salgın devam ederken, KOBİ'ler esnaflar açamadıkları dükkanlarında çalışanların maaşlarını ödeyemezken, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması kabul edilemez. Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyoruz bu hatadan dönün."

Dün çıkan bir kararnameyle süresi uzatılan mevduat faiz gelirleriyle ilgili kararı da eleştiren Uslu, "Mevduat faiz gelirlerinde vergi avantajı vardı. Bunun süresi de 31 Mart'ta bitiyordu, süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uzatılmadı. KOBİ'lere destek verilmedi ya da çalışanların mağduriyetini önleyecek uzatma yapılmadı. Ancak üst gelir gruplarından faiz geliri elde edenlere sıfırlanan vergiler devam etti. Böyle bir insaf olamaz."