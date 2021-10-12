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İyi Partili Dikbayır, Erdoğan'ın gittiği Kısıklı'daki markete gitti: Demek ki fiyatlar milletimize göre değil, sayın Erdoğan'ın maaşına göre makulmüş...

"Alışverişimiz, Emekli maaşının yarısı, asgari ücretin de neredeyse 3'te 1'i kadar tuttu"

12 Ekim 2021 17:04

T24 Video Haber Merkezi

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği Kısıklı Tarım Kredi Kooperatifi'ne giderek alışveriş yaptı. 

Eşiyle birlikte yaptığı alışverişi kaydeden Dikbayır'ın çektiği video İyi Parti'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Dilbayır, 15 günlük temel ihtiyaç listesini alırken yaptığı alışverişin fişini de paylaştı. 

Dikbayır'ın çektiği video İyi Parti'nin de Youtube hesabından "Kısıklı Tarım Kredi Kooperatifi'ndeyiz... 15 günlük temel ihtiyaçları aldığımız alışverişimiz; Emekli maaşının yarısı, asgari ücretin de neredeyse 3'te 1'i kadar tuttu. Demek ki fiyatlar milletimize göre değil, sayın Erdoğan'ın maaşına göre makulmüş..." ifadeleriyle paylaşıldı.

 

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