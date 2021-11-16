İyi Partili Dikbayır, ekmek kuyruğu görüntüleri paylaştı, Erdoğan'ın 'ekonominin kitabını yazdım' sözünü hatırlattı

16 Kasım 2021 14:27
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 liraya satılan ekmekleri almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruğun görüntülerini paylaşarak iktidara tepki gösterdi.
Görüntüleri Twiter'da paylaşan Dikbayır, "Erdoğan daha dün 'ekonominin kitabını yazdım' dedi. Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 liraya satılan ucuz ekmek kuyruğu..!!! Ucuz ekmek almak için oluşan kuyruklar varsa, orada ekonomi güzeldir demek ?" ifadelerini kullandı.
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