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İyi Partili Dikbayır, ekmek kuyruğu görüntüleri paylaştı, Erdoğan'ın 'ekonominin kitabını yazdım' sözünü hatırlattı

16 Kasım 2021 14:27

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 liraya satılan ekmekleri almak için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruğun görüntülerini paylaşarak iktidara tepki gösterdi. 

Görüntüleri Twiter'da paylaşan Dikbayır, "Erdoğan daha dün 'ekonominin kitabını yazdım' dedi. Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 liraya satılan ucuz ekmek kuyruğu..!!! Ucuz ekmek almak için oluşan kuyruklar varsa, orada ekonomi güzeldir demek ?" ifadelerini kullandı. 

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