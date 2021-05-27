İyi Partili Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerine tepki: Bu kelimeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsaittir

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Gurup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerine "Bu kelimeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsait kelimelerdir, derhal düzeltilmelidir" diyerek tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı siyasi kişiliklere had verme, had bildirmek ve ders vermek gibi kötü bir alışkanlıktan muzdariptir"

Erdoğan’ın konuşmasının siyasi terbiye ve ahlaktan uzak bir konuşma olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Doğrusunu isterseniz bugün Sayın Cumhurbaşkanını büyük bir üzüntüyle izledim. O sözleri dinleyince karşı karşıya bulunduğumuz saldırılarla alakalı başka bir fail arama ihtiyacı kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, bu konuşmayı yaparken kendisine ne kadar yakıştırdı bilmiyorum, ama ben bunu bir Cumhurbaşkanı konuşması olarak da görmüyorum, bunu bir siyasi partinin genel başkanının yaptığı konuşma olarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğumu hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi kişiliklere had verme, had bildirmek ve ders vermek gibi kötü bir alışkanlıktan muzdariptir. Bu alışkanlığını terk etmek mecburiyetindedir. Bunu siyasi terbiyeyle, siyasi ahlakla Cumhurbaşkanlığı gibi toplumu birleştirmek görevini üstlenmiş kişilerin görev ve salahiyet alanlarıyla değerlendirebilmek mümkün değildir” dedi.

"Bu kelimeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsait kelimelerdir"

Cumhurbaşkanının bir kısım insanların suç işleme imtiyazına sahip olduğu izlenimi verdiğini, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın söylediği sözlerin bir eşkıyanın söyleyebileceğini ve düzeltmesini isteyen Dervişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı organize suç örgütlerinin liderleri ve yöneticileriyle gerçekleştirmiş de olabilir ama birine suç işleme imtiyazı tanımanın neye sebep olacağını en iyi kendisinin bilmesi gerekir. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı işine gelmeyen bir beyanla karşı karşıya bulunduğunda çok ağır miktarlarda tazminat davası açıyor. Benim saray bürokratları gibi 5 tane maaşım yok, benim bir tane milletvekili maaşım bir de emekli maaşım var. Onun bu tazminat taleplerine karşılık verebilecek bir ekonomik kudretin sahibi de değilim ama her şeye rağmen buradan kendimi ihbar ediyorum: Adalet ve Kalkınma Partisinin İYİ Parti'ye yöneltmiş olduğu bu ifadeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsait kelimelerdir. Bunun mutlak surette düzeltilmesini istiyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanını lütfen uyarın"

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın İYİ Partililere ve Genel Başkanları Akşener’e güzergâh tayin etmesinin hadsizlik olacağını, İYİ Partiyi kavga içine çekmek istediklerini ileri süren Dervişoğlu, iktidar milletvekillerine, “Biz zaten sistemle yeteri kadar kavga ediyoruz. Bu sistemin Türkiye'nin başına musallat ettiği belaların ne olduğunu bilerek ve görerek vaziyet almaya gayret sarf ediyoruz. Ama bizim kavgamız bir çatışmayı icap ettirmiyor. Biz siyasi düşman değiliz, biz siyasi rakibiz. Çatışma bizim işimiz değil. Biz kavgayı sözlerimizle yaparız. Bakın, büyük ithamlarla karşı karşıyasınız. Bakanınız töhmet altında, eski Başbakanınız töhmet altında. Eğer Cumhurbaşkanına etrafındaki iletişim uzmanları yanlış yol gösteriyorsa sizler tecrübeli siyasetçisiniz Sayın Cumhurbaşkanını lütfen uyarın. Bizim kavgamız yolsuzlukladır, hırsızlıkladır, adaletsizlikledir. kul hakkı yiyenlerledir. Biz bu kavgayı sonuna kadar vermeye de kararlıyız sayın milletvekilleri” diye seslendi.

"Herkes haddini bilmek mecburiyetindedir"

Erdoğan’ın meclise geldiğinde aşırı güvenlik tedbirleri yüzünde personelin dışarı çıkmaz ve çalışamaz hale geldiğini kaydeden Dervişoğlu, "Milletten bu kadar kopmayın, korkmayın, millete bu kadar parmak sallamayın, bu milletle bu kadar inatlaşmayın. Biz ne Tayyip Erdoğan'a, ne onun partisine, ne onun eşkıyalarına boyun bükecek bir siyasi kurum değiliz. Herkes haddini bilmek mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullanmıştı.