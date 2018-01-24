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İYİ Partili Çıray'dan Erdoğan'a 'gazi' unvanı verilsin önerisine eleştiri: Değerini azaltmış olursunuz

24 Ocak 2018 19:21

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" dedi. Çıray, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifine yönelik eleştirilerde bulundu. Şehitlik ve gazilik mertebesine savaş meydanlarında ulaşılabileceğini belirten Çıray, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" diye konuştu.

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