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İyi Partili Çıray, Erdoğan'ın "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" sözlerini değerlendirdi: Bilinçaltının dışavurumu

"Türkiye'nin kendisinden değil, içinde bulunduğu sorunlardan kaçmak istiyor"

02 Mayıs 2021 11:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna verdiği "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını 'bilinçaltının dışavurumu' şeklinde değerlendiren İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Erdoğan Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki kendisi bile bu sorunlarla başa çıkamamanın verdiği mutsuzluğu yaşıyor. Türkiye'nin kendisinden değil, içinde bulunduğu sorunlardan kaçmak istiyor" dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz cuma namazı sonrasında bir gazetecinin  "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Yani daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını vermişti. 

Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye?' programında Erdoğan'ın yanıtını değerlendiren İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da 'bir doktor gözüyle bakıldığında' bunun  'bilinçaltının dışavurumu' olduğunu belirtti. Çıray şunları söyledi; 

"İnsanlar mutsuz oldukları yerlerden ayrılmak isterler. Erdoğan Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki kendisi bile bu sorunlarla başa çıkamamanın verdiği mutsuzluğu yaşıyor. O nedenle bu bilinçaltının dışavurumu, Türkiye'nin kendisinden değil, içinde bulunduğu sorunlardan kaçmak istiyor çünkü başa çıkamaz hale geldi."

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