İyi Partili Çıray'dan iktidara: NATO faaliyetleri dışında İncirlik Üssü'nü kapatın

TBMM'de konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesiyle ilgili iktidara "Biz size milli bir siyaset öneriyoruz. 14 Haziran ikili NATO zirvesi görüşmesini derhal bugün askıya alın. NATO faaliyetleri dışında İncirlik Üssü'nü kapatın" çağrısında bulundu.

Çıray "Eğer bunları yapamıyorsunuz yaptıklarınız 'one minute show' kadar seyredilmeyecek kötü bir tiyatro olacaktır" diye de ekledi.

Çıray o anları Twitter hesabından "Biz size milli bir siyaset öneriyoruz.. Pazarlıklar açıklansın... Hazirandaki ikili görüşme askıya alınsın.. NATO faaliyetleri dışında İncirlik Üssü'nü kapatın" notuyla paylaştı.