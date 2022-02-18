İyi Partili başkandan, 'Bahçeli taklidi' ile Tarkan konuşması: Bugüne kadar kimlerle şıkıdım şıkıdım oynamış araştırılmalıdır!

Tarkan'ın dün gece Youtube'da yayınladığı 'Geççek' şarkısı siyasette gündem olmaya devam ediyor. Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen şarkı ile ilgili İyi Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker de bir video yayınladı.

Videoyu, "Salı günü grup konuşması fragmanı…" notuyla paylaşan İYİ Parti İlçe Başkanı Aker, yaptığı canlandırmanın hangi lidere ait olduğu ile ilgili bir açıklama yazmadı.