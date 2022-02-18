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İyi Partili başkandan, 'Bahçeli taklidi' ile Tarkan konuşması: Bugüne kadar kimlerle şıkıdım şıkıdım oynamış araştırılmalıdır!

"Salı günü grup konuşması fragmanı…"

18 Şubat 2022 15:41

İyi Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yaptı. Aker yaptığı taklitte Tarkan için "Bugüne kadar kimlerle şıkıdım şıkıdım oynamış araştırılmaldır. Tarkan'ın bugüne kadar kaç kuzusu vardır, araştırılmalıdır" dedi. 

Tarkan'ın dün gece Youtube'da yayınladığı 'Geççek' şarkısı siyasette gündem olmaya devam ediyor. Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen şarkı ile ilgili İyi Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker de bir video yayınladı.

Videoyu, "Salı günü grup konuşması fragmanı…" notuyla paylaşan İYİ Parti İlçe Başkanı Aker, yaptığı canlandırmanın hangi lidere ait olduğu ile ilgili bir açıklama yazmadı. 

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