İyi Partili Aytun Çıray: Bazı arkadaşlar Millet İttifakı'ndan çıkılmasını istiyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinde bazı kişilerin Millet İttifakı'ndan çıkılmasını istediğini söyledi.

DW Türkçe'den Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtlayan Çıray, bunun açık açık söylendiğini, partinin içinde "3-4 bakanla konuşalım, bir araya gelebiliriz" diye beyanlar olduğunu belirtti.

"Bazı arkadaşların Saray'daki bazı insanlarla temasları var" diyen Çıray, "Bunlar olabilir, önemli değil. Önemli olan bunların İYİ Parti'de hâkimiyeti ele almaması" diye konuştu.