İyi Partili Ağıralioğlu'ndan 'Netenyahu' benzetmesine kızan kişiye: Senin yaşın kadar İsraille kavga ettim ben

Ağıralioğlu, Meral Akşener’in TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine tepki gösteren Yunus Emre isimli vatandaşa, “İsmin gibi kalbini yumuşat da konuş benimle. Bak biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanını değil, Tayyip beyi değil; herhangi bir Müslümanı bir insan azmanına benzetecek kadar kalbimiz kararmadı. Senin yaşın kadar ben İsrail'le kavga ettim. Çok zoruna gitti AK Parti'li arkadaşların. Niye zorunuza gitti? Bir katile benzetildiniz değil mi? Peki bu PKK'lılar ve FETÖ'cüler ne? Katil değil mi? Üç yıldır benzetiyorsunuz siz bizi bunlara” açıklamasında bulundu.

“İnsan yanılamaz mı?"

Vatandaş, Ağıralioğlu'na, “İnsan yanılamaz mı? FETÖ'de yanıldık” sözleriyle karşılık verince çevredekilerden tepki aldı.

Vatandaş, yanındakiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.