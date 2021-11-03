İyi Parti, Meral Akşener'in yürüdüğü anları paylaştı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="news-short-description">İyi Parti'nin Twitter hesabından <strong>Meral Akşener</strong>'in yürüdüğü anları gösteren bir video paylaşıldı. Plevne Marşı eşliğinde paylaşılan videoya gözlük emojisi konuldu. </div>\n<div class="news-short-description"> </div>\n<div class="news-short-description">\n<figure class="image"><img src="https://cdn.odatv5.com/images/2021_11/2021_11_03/odatv_image_70__1b19c6818fd744.png" /></figure>\n<p> </p>\n</div>\n<div class="text-center visible-desktop"> </div>\n<div class="text-center visible-desktop"> </div>\n</body>\n</html>