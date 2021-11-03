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İyi Parti, Meral Akşener'in yürüdüğü anları paylaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yürürken çekilen videosu Plevne Marşı eşliğinde paylaşıldı.

03 Kasım 2021 18:06

İyi Parti'nin Twitter hesabından Meral Akşener'in yürüdüğü anları gösteren bir video paylaşıldı. Plevne Marşı eşliğinde paylaşılan videoya gözlük emojisi konuldu. 
 

 

 
 
iyi partiakp

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