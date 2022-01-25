İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz; üç haneli rakamları bekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında TÜİK rakamlarını eleştirerek enflasyona dair yaptığı açıklamada "BDDK’nın varlığı, bankalarımızın sermayesi, varlığı bizim için çok büyük kuvvettir, imkandır’ diye övünen hükümet, bugün sermaye artırma teşebbüsünde bulunup 52,5 milyar, bankalara para basmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır. Biz, hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz. Üç haneli rakamları bekliyoruz enflasyonda" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Biz hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz"

Enflasyonda üç haneli rakamları beklerdiklerini ifade eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bizi kurtarsın diye getirdikleri bürokratların yaptıkları her şey güvensizlik iklimini katmerli hale getirmiş. En son 'Bankaların 2002’de sermaye yapısını çok güçlendirdik. BDDK’nın varlığı, işte bankalarımızın sermayesi, varlığı bizim için çok büyük kuvvettir, imkandır’ diye konuşan, övünen hükümet, bugün sermaye artırma teşebbüsünde bulunup 52,5 milyar bankalara para basmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalmıştır."

"Biz hiperenflasyon zamanına girdiğimizi düşünüyoruz. Üç haneli rakamları bekliyoruz enflasyonda. Ama ekonomi kurmayları, ekonominin başındaki insanlar, bize enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi söylüyorlar. Bu TL’den sıfır atmak gibi bir şey değildir. Anladığım kadarıyla bunca gerçeklikten, rasyonaliteden kopmuş ekonomik program uygulayanların herhalde kafalarında enflasyon rakamlarımızdan virgül atmak gibi bir stratejileri var. Enflasyondan virgül atmadan bu şu andaki gördüğümüz politikalarla enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek hayal bile değildir.”