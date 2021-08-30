İyi Partili Fahrettin Yokuş: Ayçiçeği primleri iki katına çıkartılarak, taban alım fiyatı 7 lira olmalı

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ayçiçeği hasadının başlamasına rağmen fiyatların açıklanmamasına tepki gösterdi. Yokuş yaşanılan kuraklık nedeniyle ayçiçeği primlerinin iki katına çıkartılarak ayçiçeği taban alım fiyatının 7 lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 30’unun karşılandığı Konya’da ayçiçeği hasadı başlamasına rağmen taban fiyat açıklanmadı. Çiftçilerin ve çiftçi kuruluşlarının ayçiçeği alım fiyatlarına ilişkin taleplerini dile getiren İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş iktidara çağrıda bulundu. Ayçiçeği alım fiyatının kilogram başına 7 lira olması gerektiğini söyleyen Yokuş şöyle konuştu:

"Girdilerin ortalama maliyeti yüzde 50’lilerde"

“Bilindiği gibi 2020 yılında yağlık Ayçiçek fiyatları 4 lira 70 kuruş olarak kapanmıştı. Borsada ortalama fiyat. 1 yıllık süreçte toplam girdilere yapılan artışlar. Özellikle gübredeki artış yüzde 125, mazotta yüzde 35, tohumda yüzde 40, enerjide yüzde 35. Bu girdilerin ortalama maliyeti yüzde 50’lileri bulmaktadır.

"Yağlık ayçekirdeği ithalatı durdurulmalı"

Ayçiçeği üreticileri, Ayçiçek destek primlerinin ikiye katlanmasını, ayçiçek ithalatının hasat döneminde kesinlikle durdurulmasını hükümetten talep ediyorlar. Aksi halde borsa fiyatları bu şekilde devam ederse ayçiçek üreticileri zarardadır. Çünkü geçtiğimiz yıla göre girdilerin yüzde 50 arttığı bir sistemde ve kuraklığın yaşandığı bir düzenlemede en az yağlık ayçekirdeğinin kilogram fiyatı 7 lira olması lazım. Borsada bu fiyatı bulana kadar devletimizin tedbir alması lazım.

Trakya başta olmak üzere Konya’mızın ve İç Anadolu’muzun pek çok bölgesinde çiftçilerimiz şu an da dört gözle doğru bir fiyat oluşumunu bekliyorlar. İktidarın bir an önce tedbir alması yağlık ayçekirdeği ithalatının durdurulmasını bekliyorlar. Aksi halde kuraklığın verdiği zararlar telafi edilemeyecek. Girdi artışları nedeniyle kayıplar düzeltilemeyecek. Buradan iktidarı bir kere daha uyarma ihtiyacı duyuyorum. Ziraat odalarının çiftçi birliklerinin çağrıları ve talepleri mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorlar.” (ANKA)