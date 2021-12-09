İyi Parti'li Dervişoğlu'ndan Soylu'ya: Ahlakla bağdaşmayan siyaset, kara para aklayan suçluları yakalamak yerine onları yurt dışına kaçırmaktır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada Bakan Süleyman Soylu'ya “Ahlakla bağdaşmayan siyaset, kara para aklayan suçluları yakalamak ve adalete teslim etmek yerine, onları yurt dışına kaçırmaktır” dedi. Bunun üzerine Soylu, "HDP’nin, CHP’nin ve PKK’nın şehir yapılanması içerisinde olduğu belediyelere payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırmıyorsunuz" diye cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik şunları söyledi:

"Ahlakla bağdaşmayan siyaset"

"Ahlakla bağdaşmayan siyaset, çaycıyı çorbacıyı tutuklayıp, ne kadar kodaman FETÖ’cü varsa borsa kurup serbest bırakmaktır. Kara para aklayan suçluları yakalamak ve adalete teslim etmek yerine, onları yurt dışına kaçırmaktır. Asli görevi kamu düzenini sağlamak olan kimselerin kamu düzenini bozmak amacıyla kendi yandaşlarına kayıt dışı silah dağıtmaktır. Çeşitli bakanlıklarda bazı bürokratları örgüt suçlaması üzerinden tehdit ederek, eş dost akraba üzerinden maddi çıkar temin etmektir.”

Soylu Dervişoğlu'na cevap verdi

İçişleri Bakanı Soylu, söz alarak Dervişoğlu’na verdiği yanıtta ise şunları söyledi:

"Ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Konuşmamın bu bölümünü akşam yapacağım. Burayı ve buradan ayrı konuşma yapmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ahlaklı olmayan siyasetten bahsediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. 20 dakika burada konuştunuz. Türkiye terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz. Belediyelerde benim, bürokratları tehdit ettiğimiz söylüyorsunuz. Ama HDP’nin, CHP’nin ve PKK’nın şehir yapılanması içerisinde olduğu belediyelere payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırmıyorsunuz."