İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: Ümit Özdağ'ın rahatsızlığı il başkanlığı kongresinden beri var; biat dönemi bitti

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir televizyon programında kendisi hakkında 'FETÖ'cü' iddialarını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Özdağ'ın söz konusu iddiaları İstanbul il başkanlığı seçimleri sırasında da kendisine karşı kullandığını söyledi.

"Sayın vekil diğer adayı destekledi ve aynı iftiraları ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak o gün de yaptı" diyen Kavuncu, "Yetinmedi üzerine de dedi ki “Buğra Kavuncu Türk Milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor.” Bakın o günden süren bir mücadele. Bizler biat kültürüne bayrak açtık. Birinin başkasının iradesine ipotek koyma dönemi bitti" diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.