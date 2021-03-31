İyi Parti grup toplantısında kürsüye çıkan otizmli genç 'Andımız'ı okudu, bir anısını anlatan Akşener gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısında kürsüyü 2 Nisan otizm farkındalık günü nedeniyle otizmli bir gencin annesi Nevin Aktulga'ya bıraktı. Otizmli çocukları olan ailelerin taleplerini dile getiren Nevin Aktulga'nın ardından bu kez oğlu kürsüye çıkarak 'Andımız'ı okudu. Ailenin kürsüden inmesinin ardından tekrar kürsüye çıkan Meral Akşener'in duygulandığı görüldü.

Otizmli bireylerin yaşadığı sorunları ve otizmli çocukları olan ailelerin taleplerini dile getiren Nevin Aktulga, "Otizmli bireyler ayrıştırılmamalı. Devletin bu bireyler için ailelerinin ardından hayatlarını idame edecekleri imkânlar yaratması gerekiyor" diyerek, otizmli olduğu için oğluna özel sağlık sigortası yapılmadığını dile getirdi.

Çocuğunu yetiştirirken yaşadığı zorlukları anlatan Nevin Aktulga, ailelerin taleplerini dile getirdikten sonra Meral Akşener'e teşekkür ederek kürsüyü oğluna bıraktı.

Aktulga'nın konuşması sonrası oğlu Cemil kürsüye çıkarak 'Andımız'ı okudu. 'Andımız'ın okunmasının ardından kürsüye çıkan Meral Akşener, "Benim ailemde de var engelliler. Yıllar evvel bir büyüğüm demişti ki 'Meral bir anne için engelli çocuğu olmak nedir biliyor musun? Ondan evvel ölmemeyi dilemektir" ifadelerini kullanırken ağladı.