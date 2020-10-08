İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan: Murat İde hakkında yakalama kararı veren savcı, vaktini adliyeden çok AKP il binasında geçiriyor

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin Giresun’da gözaltına alınmasını eleştirerek yakalama kararı veren savcının vaktini adliyeden daha çok AKP il binasında geçirdiğini söyledi. Türkkan, İde’nin gözaltına alınmasıyla ilgili yaşananları “hukuk bir partinin organı haline geldi” sözleriyle yorumladı.

İde’nin 5 yıl önce, eski Başbakan Binalı Yıldırım tarafından açılan dava gerekçesiyle gözaltına alınmasını TBMM’deki basın toplantısında eleştiren İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan “5 yıldır ifadesi alınmamış, kendisine de tebligat yapılmamış, hakim yakalama kararı çıkarmış. Buraya kadar bir hukuk garabetinden bahsettim bundan sonraki, bölümde hukukun nasıl bir partinin organı haline geldiğine dair bir tespitinden bahsedeceğim” dedi.

"Savcı nezarette kameralardan izleyeceğim demiş"

İyi Parti lideri Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde hakkında nöbetçi savcının karakola talimat verdiğini, savcının gözaltı kararı ile yetinmediğini, İde için " Bunu nezarete atacaksınız, ben de kameralardan izleyeceğim" dediğini aktaran Türkkan “Murat İde adam mı öldürdü, Murat İde devleti mi soydu, Murat İde kendi arkadaşlarına ihale verip ihaleyi geri aldıktan sonra fazladan 45 milyon lira ödeme mi yaptı? Hayır. Murat İde bir şey yaptı, bunlar 5 sene önce Murat İde’ye demişler ki, sen yazma arkadaş. Murat İde yazmaya devam ettiği için bu zulme tabii olmuş” diye konuştu.

"2 kez kalp krizi geçiren İde hastaneden karakola götürülüyor"

Yakalama kararı veren savcının “adliyeden daha çok vaktini Giresun Ak Parti il binasında geçirdiğini” iddia eden Türkkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partinin yönetim kurulu üyesi gibi görev ifa eden bir savcı İyi Parti’ye kinini nefretini Murat İde’yi nezarete atarak gidermeye çalışıyor. Sayın Murat İde iki defa kalk krizi geçirmişti genç yaşta olmasına rağmen, bir atağın tekrar gelişmemesi için Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Ünzile hanımefendinin talebiyle hastaneye kaldırıldı. O arada başsavcı arıyor hastane yerine tekrar karakolda misafir edilmesine karar veriliyor. Bu bir ülkede ben de dahil hiç kimsenin hayatının garanti altında olmadığını gösterir. Hukuk yargı sadece ve sadece Ak Parti ile hareket edenlere karşı adil veya bunlardan yana. Eğer muhalifseniz, eğer bunların hoşuna gitmeyecek sözler sarf ediyorsanız her an evinize giderken Ak Partili bir savcı tarafından hakkınızda gözaltı kararı verilebilir. Ne kadar kötü bir deyim Ak Partili savcı, bu savcıların ismi cumhuriyet savcısıydı, cumhuriyet kelimesini attılar Ak Parti savcısı haline getirdiler. Adaletin mutlaka yarın kendilerine daha çok lazım geleceğini ifade etmek istiyorum. Hukuku yok sayanların sonunda hukukun vicdanına ihtiyacı olduğunu gördük."

"Koray Aydın'a karşı değilim"

Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) aday listesine müdahale ederek, 'tercih edilmeyecekler' listesi hazırladığı ileri sürülen Koray Aydın'la ilgili parti içinde yaşanan krize ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkkan, Akşener'in kendisiyle de görüştüğünü ifade ederek "Koray Aydın’a karşı değilim. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir ekibiz. Arkadaşlarımız birilerini istemeyebilir, birileri de onları istemeyebilir bunu sorgulamak doğru değil. Hiç kimse İyi Parti’den herhangi bir sıkıntı beklemesin" diye konuştu.