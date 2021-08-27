İyi Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi.

Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı.