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İyi Parti'den 'Milletimize Miras' filmi

Film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı

27 Ağustos 2021 15:17

İyi Parti tarafından 'Zafer Haftası' kapsamında hazırlanan 'Milletimize Miras' isimli film, partinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
 
İyi Parti'nin 'Milletimize Miras' filminde; SultanAlparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri izleyiciye aktarıldı.
 
Filmde, hem Selçuklu askerleri hem de Meclis askerleri, balmumu heykelleri şeklinde gerçek oyuncular üzerinden modellendi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak sanat yönetmenleri tarafından giydirildi.
 
Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayram devir - teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer 'zafer mirası' olduklarına vurgu yapıldı. 
 
iyi partimilletimize miraszafer haftası

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