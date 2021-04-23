İyi Parti'den 23 Nisan videosu: Kurtuluşa ant içerek 'Milletin Evi'ni kuran fedakârlığı asla unutmayacağız

İyi Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda, "Kurtuluşa ant içerek 'Milletin Evi'ni kuran cesareti ve fedakârlığı asla unutmayacağız" dedi.

İyi Parti, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Kurtuluşa ant içerek Milletin Evi'ni kuran cesareti ve fedakârlığı asla unutmayacağız. Büyük Atatürk'ün vizyonuyla, Çocukların hayalleriyle, Milletimizin iradesiyle, Güçlü, mutlu ve huzurlu Türkiye'ye kavuşacağız. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" notuyla paylaşılan videoda bir öğretmen öğrencilerine 23 Nisan'ın anlamını anlatıyor.