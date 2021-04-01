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İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

"Velisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum"

01 Nisan 2021 08:24

İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı 'karne' ile protesto etti. 

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile İyi Parti meclis üyeleri katıldı. Meydanda konuşarak Aktaş'a verdiği 'karne notlarını' anlatan Türkoğlu, "Sayın Alinur Aktaş'ın velisine, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, atayarak göreve getirdiğiniz ve sonra aday yaptığınız Sayın Alinur Aktaş'ı bu karneden sonra görevden alarak Bursa'ya bir güzellik yapabilirsiniz" diye konuştu. 

Türkoğlu, Başkan Aktaş'ın sağlıklı kentleşmeden trafiğe, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan çevreye, ekolojiden iklime, gençlerden çocuklara ve ekonomiden turizme sunduğu vaatlerin buhar olup uçtuğunu söyledi. 

Türkoğlu şu ifadeleri kullandı: 

"Buradan Sayın Alinur Aktaş'ın velisine, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız atayarak göreve getirdiğiniz ve sonra aday yaptığınız Aktaş'ı tıpkı bir önceki belediye başkanı gibi, bu karneden sonra görevden alarak Bursa'ya bir güzellik yapabilirsiniz. Bunu yapmazsanız bizim kanaatimiz şu: Bursa'nın ve Bursalıların selameti için metal ve mental yorgunu olan Aktaş'ın sistem dışına çıkarılmasıdır."

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