İyi ki doğdun Nilgün Marmara; oyuncu Aslıhan Gürbüz’ün sesinden şairin “Kuş Koysunlar Yoluna” şiiri

Türkiye’nin en güçlü kadın şairlerinden Nilgün Marmara, sosyal medyada şiirleriyle anıldı. 13 Şubat 1958’de doğan ve 1987’de hayatını kaybeden Nilgün Marmara’nın doğum gününü kutlayan sosyal medya kullanıcıları şairin şiirlerini paylaştı.

Kullanıcılar paylaşımlarında Nilgün Marmara’nın ‘Yalnızlık’ şiirindeki “Biliyorum, bir gün dayanamayacak küçük kalbim; arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye veda edeceğim” dizelerine yer verdi.

Bir kullanıcı da oyuncu Aslıhan Gürbüz’ün şairin ‘Kuş Koysunlar Yoluna’ şiirini seslendirdiği videoyu paylaştı.

Şiir Şöyle:

Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu.

Hep böyle mi bu?

Bir şeyden kaçıyorum bir şeyden, kendimi bulamıyorum dönüp gelip kendime yerleşemiyorum, kendimi bir yer edinemiyorum, kendime bir yer...

Kafatasımın içini, bir küçük huzur adına aynalarla kaplattım, ölü ben'im kendini izlesin her yandan, o tuhaf sır içinden!

Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben.

Oyuncağı panik olan sayın yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir.

Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına, niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına, niye kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına?

"Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna" bir çocuk demiş.