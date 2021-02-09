İTÜ'lü öğretim üyelerinden Boğaziçi'ne destek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyeleri, Boğaziçili akademisyenlerin ve öğrencilerin Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı başlattığı protestolara destek açıklaması yaptı.

Akademik özerkliğin, üniversitelerin tüm bileşenlerinin etkin katıldığı şeffaf yönetim biçimleriyle olacağını vurgulayan öğretim üyeleri, "İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz" dedi.