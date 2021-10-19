İTÜ’de barınma hakkı eylemine rektörlük talimatıyla müdahale

İTÜ Dayanışmasının öğrencilerin barınma hakkına yönelik olarak yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirmek istedikleri sabahlama eylemine özel güvenlik görevlileri rektörlüğün talimatıyla müdahalede bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre sabahlama eylemi için İTÜ’nün Merkezi Derslik A binasında bulunan öğrenciler binanın saat 24.00’te kapanmasından sonra binadan çıkartılmak istendi. Özel güvenlik amiri ve rektörlük biriminden görevlilerle öğrenciler arasında uzunca süren konuşmalar sonrasında öğrenciler, rektörlüğün resmi kanallarla öğrencilerin yurt sorununu çözeceğine dair söz veren açıklamada bulunmasını istedi. Bu sırada özel güvenlikler kalabalık şekilde bina içinde giriş yaparken rektörlüğün izniyle kampüse çevik kuvvet polisleri ve TOMA çağırıldı.

İlerleyen saatlerde talepleri kabul edilmediği için binadan çıkmak istemeyen 15 kadar öğrenciyi özel güvenlik görevlileri zor kullanarak ve darbederek binadan çıkarttı.