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İstanbul Tabip Odası: İstanbul’da 100 bin pozitif vaka olduğunu tahmin ediyoruz çünkü bakanlığı kesin rakamları yok elimizde

''Pozitif vakalar ilaçları kullanmıyor''

02 Aralık 2020 13:17

İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği basın toplantısında konuşan doktor Recep Koç, ‘’İstanbul'da en az 300 bin temaslı 100 bin pozitif hasta olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. 

Dr. Koç, filyasyon sürecinde iki basamaklı bir sistemin olduğunu ifade ederek, ‘’Ne bizim aile hekimleri olarak yaptıklarından haberimiz var ne de ilçe sağlık müdürlüklerinin aile hekimlerinin yaptığından haberi var’’ şeklinde konuştu.

Filyasyon sürecinden bahseden Koç, filyasyon sürecinde hekimlerin bulunmadığını bu yüzden sürecin doğru işlemediğini ve pozitif hastaların eksik bilgilendirme nedeniyle ilaçları kullanmadığını söyledi.
Dr. Recep Koç’un konuşması şöyle:

‘’İstanbul’da şuan bizim kendi izlemlerimizden aldığımız sonuçlara göre günlük pozitif vaka sayısı 9 bin ve 12 bin arasında değişmekte. Bunların da 2-3 misli temaslı olduğunu varsayarsak en az İstanbul’da 300 bin temaslı 100 bin pozitif hasta olduğunu tahmin etmekteyiz. Tahmin etmekteyiz çünkü bakanlığın kesin rakamları yok elimizde. Biz izlem yapıyoruz telefonla hastalarımıza soruyoruz. Hangi hasta hastanede kim ilaç almış kim almamış haberimiz yok. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımız evlere gidiyorlar ilaç dağıtıyorlar fakat o kadar yoğunlar ki ekip olarak içlerinde çoğunda hekim yok. Diş hekimi arkadaşlarımız var, sağlık memuru, hemşireler olduğu için gittikleri evlerde filyasyon dediğimiz çalışmayı tam anlamıyla yapmıyorlar. Tam bir bilgi veremiyorlar. Bırakılan ilaçların büyük bir kısmı kullanılmıyor çünkü ilaçlar hakkında sorulan sorulara yeterli cevaplar veremedikleri için ilaçlar kullanılmıyor. Yani iki basamaklı bir sistem yürütülmekte ne bizim aile hekimleri olarak yaptıklarından haberimiz var ne de ilçe sağlık müdürlüklerinin aile hekimlerinin yaptığından haberi var.’’

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