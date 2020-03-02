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Hayvan SOS: İtfaiyeciler dumandan etkilenen güvercine oksijen maskesiyle müdahale etti

02 Mart 2020 17:55

Kartal'da otomobil dizaynı yapılan atölyede çıkan yangında dumandan etkilenen güvercini itfaiye kurtardı.

Esentepe Mahallesi Gülpınar Sokak'ta bulunan tek katlı atölyede araçlardan birinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bu sırada iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler güvercine oksijen maskesiyle müdahale etti. Su verilen güvercin kendine gelince doğaya bırakıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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KartalgüvercinEsentepe mahallesiatölyede yangınkurtarılan güvercinitfaiye

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