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İtalyan ressamdan, soya tarlasına Kim Jong-un'un dev portresi

29 Ekim 2017 14:26

İtalyan sanatçı Dario Gambarin, İtalya’nın Verona bölgesindeki soya tarlasında traktörüyle, İngilizce ‘Tehlike’ yazısıyla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dev portresini çizdi. Sputnik’e konuşan ressam, çizdiği portrenin boyutunun 22 bin metrekare olduğunu belirterek çizim çalışmalarının 5-6 saat sürdüğünü dile getirdi. Gambarin, uzunluğu 250 metre, genişliği 90 metre olan Kuzey Kore liderinin portresini yapmasının sebebini şöyle anlattı: "Kim Jong-un, büyük tehlike oluşturan nükleer denemeler gerçekleştiriyor. Karşısında güçlü karaktere sahip olan Donald Trump var, o da Kuzey Kore liderine kesinlikle taviz vermek istemiyor. Ama oyunlarının hedefi, hepimizin yaşadığımız Dünyadır. Bir füze bile, nükleer savaşın patlak vermesine yol açabilir’. Kore Yarımadası’nın etrafındaki durumu ‘ateşle barutun yanyana gelmesine’ benzeten sanatçı, ‘Tehlike’ yazısıyla bir nükleer denemenin ileride yeni denemelerin yapılmasına neden olduğu uyarısını yapmak istedim." Traktörle tarlasını fırça ve tuval olarak kullanan Gambarin, daha önce Rusya Devşet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis ve diğer politikacı ve ünlülerin portrelerini yapmıştı.

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