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İtalya'daki çığ felaketinden ilk görüntüler

19 Ocak 2017 14:52

İtalya'da dünkü depremlerin ardından bugün de Pescara'daki çığ felaketinin şoku yaşanıyor. 30 kişinin kayıp olduğu açıklanırken; Reuters felakette çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İtalya'nın orta kesiminde dün art arda gerçekleşen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan dört depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, arama kurtarma ekipleri, depremlerin ardından Teramo kentine bağlı Castel Castagna kasabasında enkaz altındaki bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Yaşamını yitiren kişinin, 83 yaşında olduğu belirtildi.

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