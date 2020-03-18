İtalya'da yaşayan fotoğrafçı Merve Hasman anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın, burada insan seçiyorlar

İş insanı Nurettin Hasman'ın ’ın İtalya’da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori sosyal medyadan bir video yayınlayarak Koronavirüs salgını ile birlikte İtalya'da neler yaşadığını anlattı.

Sosyal medyada yayınladığı videoda Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ilk vakaların çıktığı dönemde eğitime ara verildiğini hatırlatan Hasman, insanların buna bir tatil anlayışı ile yaklaşması sonucu virüsün daha çok yayıldığını söyledi.

Merve Hasman, "İş gerçekten ciddi. Burada insan seçmek zorunda kalıyorlar. Kendinizi düşünmüyorsanız diğerlerini düşünün ve bu insan seçimine sebep olmayın. Lütfen evde kalın" dedi.