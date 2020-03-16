İtalya'da yaşayan araştırma görevlisi: Hastalığın grip gibi algılanması bir hata; insanlar boğularak ölüyorlar

Tüm dünyada 6500'den insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün en etkili olduğu 2. ülke olan İtalya’da bir üniversitede araştırma görevlisi olan Senem Önen, "Hastalığın grip gibi algılanması bir hata; çok ağır seyrediyor. İnsanlar boğularak ölüyorlar" dedi.

Önen, "Siz İtalyanların balkondan balkona şarkı söylediği videoları izliyorsunuz ancak hastaneden gelen ve insanların nasıl öldüğünü gösteren videoları, hastanelerin yetersizliğinin olduğu görmüyorsunuz" dedi.

Salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Önen, “Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor” dedi.

İtalya'da olmayan insanların İtalyanların sosyal medyada yayılan balkonda şarkı söylemelerini gördüğünü ancak nasıl öldüklerini görmediklerini belirten Önen, “Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz” dedi.

Önen, virüs kaynaklı nedenlerden dolayı daha çok yaşlıların öldüğünün doğru olduğunu ancak gençlerin de hayatını kaybettiğinin bir gerçek olduğunu belirtti.