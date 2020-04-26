İtalya'da sağlık çalışanları Nazi işgalinden kurtuluşu 'Ciao Bella' ile kutladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 25 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da sağlık çalışanları, ülkenin Nazi işgalinden kurtuluşun 75. yıl dönümünü (25 Nisan) direnişte rol oynayan partizanların marşı olarak da bilinen “Ciao Bella” isimli halk şarkısını söyleyerek kutladı.

Video, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Salgın önlemleri çerçevesinde toplu etkinliklerin yasak olduğu ülkede, 25 Nisan'da (dün) her zaman yapılan devlet töreninin aksine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, sabah saatlerinde tek başına başkentin merkezindeki Vittorio Emanuele II Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya’da halk, öğleden sonra evlerinin balkon, teras ve pencerelerine çıkarak Nazi işgaline direnişte büyük rol oynayan partizanların marşı olarak da bilinen “Ciao Bella” isimli İtalyan halk şarkısını söyledi.