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İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı

12 Mayıs 2020 15:39

Karaman’da kapısına benzin dökerek işyerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin önüne gelen A.D. (24), önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü. Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı. Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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