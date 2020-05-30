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İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktü

30 Mayıs 2020 16:44

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde döner çeşitleri satan işyeri dün dükkanının önüne beton kalıpları çakması üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Ekipler tarafından uyarılan işyeri sahibi, zabıtaların uyarılarına aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıplarının içine beton döktürdü. Bunun üzerine zabıta ekipleri işyerine gelerek gerekli tespitleri yaptı. Ardından Bilecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü.

İşyeri sahibine gerekli ceza yazılırken, yapılan kırım sırasında zarar gören kaldırım taşı olursa işyeri sahibi tarafından veya belediye tarafından yapılarak ücreti işyerinden tahsil edileceği açıklandı.

Kaynak: İHA

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