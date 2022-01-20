İsveçli bir firma, geliştirdiği uçan aracı yarı monte edilmiş halde ve kurma talimatlarıyla birlikte satıyor

İsveçli bir firma, geliştirdiği 92 bin dolarlık aracı yarı monte edilmiş halde ve kurma talimatlarıyla birlikte satıyor. Amaç: Herkesin uçabilmesini sağlamak.

İsveçli bir firma herkesin uçmasını mümkün hale getirmek istiyor. Bunun için yüksek oranlı deşarj lityum iyon bataryayla çalışan kişiye özel elektrikli hava aracı geliştirdi. İnsanları taşıyabilecek büyük bir drone gibi görünüyor. Araç 86 kilo ve sadece 95 kiloya kadar olan bir kişiyi taşıyabiliyor. Saatte maksimum hızı 102 km ve yaklaşık yirmi dakika uçabiliyor. Sonrasında şarj edilmesi gerekiyor.

Şirket ilk modeli 2018 yılında geliştirdi. Model o zamandan beri daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Aracın balistik bir paraşütü de var. Ve bir motorla güvenli bir şekilde uçabiliyor. Fiyatı 92 bin dolar. Araç yarı monte edilmiş halde ve tamamen kurmak için gereken talimatlarla satılıyor. Şirket 2022 yılında on iki tane daha hava aracı üretmeyi planlıyor.